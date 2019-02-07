2500 фанатов "Айнтрахта" прилетят в Харьков в сопровождении полицейских

Перед матчем Шахтер - Айнтрахт будут усилены меры безопасности.

Ровно через неделю в Украине закончится зимнее футбольное межсехзонье - в следующий четверг, в 22:00 первый официальный матч года пройдет в Украине - "Шахтер" примет немецких "орлов" из Франкфурта, "Айнтрахт".

С понедельника в чаше стадиона "Металлист" кипит работа, сообщает Сегодня.

Убирают снег, который засыпал всю кромку поля. За три дня с помощью техники почти справились с задачей и уже чистят секторы. Сама поляна в хорошем состоянии. Круглосуточно на ней работают системы искусственного освещения поля и специальные установки с обогревом, которые перемещают по газону. Вечером все это выглядит, как картинка из фантастического кино, очень эффектно. Свежую разметку на поле пока не наносили, это сделают ближе к дню матча. "Сейчас ведутся плановые работы по техническому обслуживанию системы кейтеринга, технических зон, осуществляются текущие ремонты. С понедельника начнется генеральная уборка трибун - будут вымыты все сиденья, - рассказал "Сегодня" директор по эксплуатации компании "Шахтер Сервис" Вадим Гунько. – Во вторник ожидаем приезд рабочей группы УЕФА. В тот же день начнем работы по установке рекламных конструкций вокруг поля, по монтажу баннеров с логотипами Лиги Европы, протестируем систему автоматического определения голов goal-line.

"Матч предстоит если не уникальный, то, по крайней мере, не рядовой: ожидается порядка 2500-2700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова, – продолжает Вадим Гунько. – Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками. Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче ЛЕ – против "Лацио" в Риме – устроили беспорядки. В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение – и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков "Айнтрахта". Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности. И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у "Айнтрахта" и "Шахтеру" будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства".

Билеты есть: от 50 до 6500 гривен, а в среднем на хорошие места можно будет сесть за 200-350 гривен.