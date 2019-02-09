На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек
10:00, 09 февраля 2019Происшествия
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Пожар произошел вечером 8 февраля в пгт Чертомлык.
В результате пожара на Днепропетровщине погибли трое людей / фото УНИАН
На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел вечером 8 февраля в пгт Чертомлык Покровской городского совета.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.
"Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома на площади 25м.кв", - сообщили спасатели.
К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Херсонской области при пожаре заживо сгорели двое маленьких детей.
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