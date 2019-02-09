Пожар произошел вечером 8 февраля в пгт Чертомлык.

На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел вечером 8 февраля в пгт Чертомлык Покровской городского совета.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.

"Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома на площади 25м.кв", - сообщили спасатели.

К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Херсонской области при пожаре заживо сгорели двое маленьких детей.