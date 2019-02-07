В Житомирском облсовете активисты подрались с депутатом (видео)

Около 20 активистов требовали привлечь к уголовной ответственности депутата, который, по их утверждениям, причастен к смертельной аварии.

В сессионном зале Житомирского областного совета произошла стычка между депутатом от Радикальной партии Виталием Витусевичем и активистами, которые требовали справедливого расследования смертельного ДТП с участием депутата от «Батькивщины» Дмитрия Кропачова.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, около 20 активистов требовали привлечь к уголовной ответственности депутата, который, по их утверждениям, причастен к аварии, в результате которой в ноябре прошлого года погибла 60-летняя женщина.

Стычка произошла тогда, когда депутаты начали требовать начать рассмотрение вопросов повестки дня и вывести из сессионного зала активистов. Именно тогда активисты подрались с депутатом Витусевичем.

Во время объявленного перерыва полиция вытеснила активистов из сессионного зала.

Всего здание Житомирской облгосадминистрации пикетируют около 200 активистов. С ними пообщался начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко. Он заверил пикетчиков, что полиция делает все необходимое для объективного расследования резонансного ДТП, и призвал не нарушать правопорядок.

Также участники акции намерены идти колонной к одному из офисов «Батькивщины» в Житомире и продолжить свою акцию там.

Как сообщает «Житомир.info» под стены облсовета пришли представители ГО «Неизвестные патриоты» и «Братство».

Активисты были настроены попасть в сессионный зал и двинулись к входу, однако его заблокировали правоохранители. Тогда молодые люди стали прорываться в здание силой - это привело к потасовке, разбитому стеклу во входных дверях, применению дымовых шашек и газовых баллончиков.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области 26 ноября 2018 года 38-летний водитель автомобиля Toyota Highlander в селе Тетеревка смертельно травмировал 60-летнюю женщину.

По данным правоохранителей, депутат Кропачов проходит свидетелем по этому делу.