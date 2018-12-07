Журналисты узнали, как депутат после смертельного ДТП пытается избежать наказания (видео)

Депутат Кропачов отказался проходить тест на алкоголь, отрицает, что был за рулем, и сейчас по делу проходит в качестве свидетеля.

Депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов, который предположительно является виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе, пытается избежать наказания.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші»

Напомним, 24 ноября около 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Черновцы, в селе Тетеревке, местный житель за рулем автомобиля "Toyota Highlander" насмерть сбил 60-летнюю женщину-пешехода. По данным СМИ, за рулем автомобиля был местный депутат Дмитрий Кропачов, который отказался на месте проходить тест на алкоголь.

Интересно, что о происшествии в СМИ стало известно 26 ноября, через два дня после трагического ДТП. Хотя, как правило, информация о таких резонансных ДТП появляется в сети уже через несколько часов.

Переход, на котором произошла трагедия, находится в пределах населенного пункта, где максимально разрешенная скорость 50 км в час. Местные жители рассказывают, что женщину разорвало на куски, но на такой скорости это невозможно.

Журналисты узнали, что внедорожник, который наехал на женщину, зарегистрированный на фирму, которой владеет депутат Дмитрий Кропачов. Автомобиль после инцидента был серьезно поврежден – выбито лобовое стекло. Интересно отметить, что только через 9 дней после трагического ДТП полиция предоставила журналистам фотографии с места события. В полиции также утверждают, что водитель был трезв.

«В областном наркологическом диспансере взят забор крови у водителя. В крови алкоголя не обнаружено», - отметила руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Детали инцидента пытались выяснить у самого виновника трагедии Кропачова, но он не взял трубку.

«В моей жизни это первое приключение, когда расчленили человека по частям. Я не хочу вспоминать и говорить об этом. Страшно было смотреть», - рассказал представителям СМИ мужчина, который вызвал полицию на место ДТП.

По закону, виновнику должны были уже избрать меру пресечения, но в прокуратуре пояснили, что на данный момент нет достаточно доказательств.

«Не собрали достаточно доказательств. О подозрении ему не сообщили, соответственно, мера пресечения не избиралась. В настоящее время достоверно не установлено, кто находился за рулем, поскольку он вообще отказался давать показания», - рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры Житомирской области Алексей Мохарев.

То есть депутат отказался проходить тест на алкоголь, отрицал, что был за рулем, и сейчас по делу проходит в качестве свидетеля.

«Да, он находился вне автомобиля, а возле него находились какие-то люди. В настоящее время он находится на стационарном лечении в Житомирской областной клинической больнице», - заверил прокурор.

Но в больнице сообщили, что депутат уже выписался. Юрист Виталий Маньков считает, что депутат в ближайшем будущем может написать в полицию заявление о том, что его машину якобы угнали, и с этого момента он будет доказывать в суде, что его на месте ДТП вообще не было.