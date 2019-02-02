В Полтаве возле остановки общественного транспорта на девочку упала ледяная глыба (видео)
21:26, 02 февраля 2019Происшествия
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Полиция открыла уголовное производство по статье "Служебная халатность".
В Полтаве на 6-летнюю девочку упала ледяная глыба
В Полтаве сегодня возле остановки общественного транспорта «Зыгина» на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.
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Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.
"Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.
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