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В Полтаве возле остановки общественного транспорта на девочку упала ледяная глыба (видео)

21:26, 02 февраля 2019
Происшествия
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В Полтаве сегодня возле остановки общественного транспорта «Зыгина» на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

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Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

"Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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Теги: #Полтава#глыба снега