В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в фуру, есть пострадавшие (фото, видео)

Спасатели вырезали потерпевшего с помощью бензореза.

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 22:00.

Сообщается, что пассажира вырезают из салона спасатели.

""Богдан" двигался по направлению в сторону проспекта Победы. По словам одного из пассажиров, машину стало "водить" по дороге. В результате чего она врезалась в припаркованную на обочине фуру. От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло, а мужчину, который сидел справа от водителя, зажало между сиденьями. Он не смог самостоятельно покинуть салон. Спасатели вырезали потерпевшего с помощью бензореза. Его госпитализировали с серьезными травмами головы и ног", - пишет издание.

Кроме того, в аварии пострадали еще около пяти пассажиров. Им оказали первую помощь и также госпитализировали с травмами головы и конечностей.

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Водитель маршрутного "Богдана" отделался царапинами и испугом.

"Комментировать случившееся он отказался, но пассажиры утверждали, что он был очень уставшим и невнимательным. А маршрутное такси находилось в плохом техническом состоянии", - сообщает "Информатор".

Как отмечает dtp.kiev.ua, в ДТП на Большой Окружной, напротив магазина Ашан пострадали 9 человек, 5 госпитализированы.

"Предварительно, маршрутку сначала начало водить по дороге, а потом она врезалась в грузовик. Водитель маршрутки признал свою вину", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером, 31 января, в Киеве на площади Победы произошло масштабное ДТП. Водитель Audi (госномер АА 2888 ВЕ) на большой скорости вылетел на площадь Победы и протаранил автомобили, которые стояли на повороте. В результате аварии погибла девушка-водитель одного из пострадавших автомобилей.