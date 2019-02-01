В Киеве неадекватный водитель протаранил четыре автомобиля, погибла девушка (фото, видео)

Основной удар пришелся на синюю Mazda, за рулем которой находилась погибшая девушка.

В четверг, 31 января, на площади Победы в Киеве произошло масштабное ДТП.

В результате аварии погибла девушка-водитель одного из пострадавших автомобилей, сообщает Dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Также сообщество опубликовало видео момента ДТП, на котором видно, как водитель Audi (госномер АА 2888 ВЕ) на большой скорости вылетел на площадь Победы и протаранил автомобили, которые стояли на повороте.

Основной удар пришелся на синюю Mazda, за рулем которой находилась погибшая девушка. Она умерла умерла по дороге в больницу.

Dtp.kiev.ua и Киев Оперативный сообщают, что водитель Audi, предположительно, находился под действием наркотиков.

"Водители, которые остановились для оказания помощи, заметили, что поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов", - пишет "Киев Оперативный".

Dtp.kiev.ua добавляет, что на место трагедии прибыл отец виновника аварии, вел себя "борзо", пытался препятствовать фото- и видеофиксации правонарушения и его последйствий.

Видео: informator.ua

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошла авария.

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По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя Елена Зайцева, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял Геннадий Дронов.

В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. В результате чего погибло шесть человек, еще пятеро были травмированы.

Впоследствии суд в Харькове избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже стало известно, что экспертиза установила наличие кодеина в организме Зайцевой. Это вещество используется в лекарствах, в частности от боли, кашля.