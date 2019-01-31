На Одесщине произошло тройное ДТП с маршруткой: один погибший и 14 пострадавших (фото, видео)

На месте ДТП образовалась большая пробка из грузовиков.

Вблизи села Николаевка Одесской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись маршрутка, легковушка и мопед.

В результате аварии пострадало 14 человек, из них 13 с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Еще одна женщина - пассажир маршрутки - погибла, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Как сообщает "Думская", на месте ДТП образовалась большая пробка из грузовиков, легковушки полиция пропускает по обочине.

По данным издания, виновник аварии - автомобиль BMW, который выехал на встречную полосу.

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.