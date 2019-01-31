На Одесщине произошло тройное ДТП с маршруткой: один погибший и 14 пострадавших (фото, видео)
15:58, 31 января 2019Происшествия
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На месте ДТП образовалась большая пробка из грузовиков.
В Одесской области произошло смертельное ДТП с большим количеством пострадавших / фото od.npu.gov.ua
Вблизи села Николаевка Одесской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись маршрутка, легковушка и мопед.
В результате аварии пострадало 14 человек, из них 13 с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Еще одна женщина - пассажир маршрутки - погибла, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Вследствие ДТП в Одесской области один человек погиб, еще 13 пострадали / фото od.npu.gov.ua
Как сообщает "Думская", на месте ДТП образовалась большая пробка из грузовиков, легковушки полиция пропускает по обочине.
По данным издания, виновник аварии - автомобиль BMW, который выехал на встречную полосу.
Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.
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