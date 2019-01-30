Пострадавшие от взрыва на заводе в Каменском находятся в реанимации (видео)

Среди диагнозов - отравление угарным газом и химический ожог дыхательных путей.

Пятеро пострадавших в результате взрыва на коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области до сих пор находятся в реанимации, их состояние оценивают как тяжелое.

Мужчины имеют до 15% ожогов тела, пострадали в основном головы, руки и шеи, говорится в сюжете ТСН. Среди диагнозов - отравление угарным газом и химический ожог дыхательных путей.

Пострадавшие в сознании, но говорить о пережитом не хотят.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел в трехэтажном здании смолоперегонного цеха. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.