В Днепре из-за прорыва трубы на улице образовался 10-метровый "фонтан" (видео)

Вода била из-под земли около часа.

В Днепре 29 января на пересечении улиц Передовой и Каляева внезапно появился новый "фонтан". Вода целый час била ключом на несколько метров вверх, заливая все вокруг.

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Сильный напор воды пробился из-под земли возле главного входа супермаркета. Об этом сообщает "Информатор".

По данным очевидца, трубу прорвало около 20:30, и в 21:40 аварию устранили. Мужчина рассказал, что спасатели подключились к гидранту, и когда его снимали, повредили конструкцию в люке. Фонтан из люка был высотой около 6-10 метров. Очевидец сообщает, что воды было так много, что она текла аж на улицу Делегатскую.

На месте происшествия работали спасатели. Сейчас затруднений в движении нет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря, в Днепре трубу прорвало на Соборной площади.