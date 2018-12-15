цей матеріал доступний українською

В Днепре на Соборной площади из-под земли ударил огромный фонтан (видео)

20:02, 15 декабря 2018
Происшествия
527 0
В Днепре из-под земли ударил огромный фонтан / скрин видео

Об этом сообщают Новости Днепра.

Читайте такжеВ центре Киева прорвало теплосеть, автомобиль провалился в яму с горячей водой (фото, видео)

В результате вода около получаса била из трубы огромным фонтаном. По словам очевидцев, инцидент произошел у входа в ресторан "Артист".

Сотрудники "Днепрводоканала" перекрыли запорную арматуру, ликвидировав фонтан. При этом от комментариев по поводу причины происшествия они отказались.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#прорвало трубу