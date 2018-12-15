В Днепре на Соборной площади из-под земли ударил огромный фонтан (видео)
20:02, 15 декабря 2018Происшествия
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Причина происшествия не известна.
В Днепре из-под земли ударил огромный фонтан / скрин видео
Сегодня днем, 15 декабря, в Днепре на Соборной площади прорвало водопроводную трубу.
Об этом сообщают Новости Днепра.
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В результате вода около получаса била из трубы огромным фонтаном. По словам очевидцев, инцидент произошел у входа в ресторан "Артист".
Сотрудники "Днепрводоканала" перекрыли запорную арматуру, ликвидировав фонтан. При этом от комментариев по поводу причины происшествия они отказались.
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