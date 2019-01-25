Во Львовской области поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку

Инцидент произошел 24 января около 19:00.

В Бродах Львовской области 17-летняя девушка погибла в результате наезда скоростного поезда Киев - Ивано-Франковск.

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Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Светлана Добровольская в Facebook. "24 января около 19:00 в Бродовское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по улице Львовской электропоезд сбил несовершеннолетнюю, в результате чего она скончалась", - написала она.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро "Гидропарк" 22 января мужчина упал на пути.