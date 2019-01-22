В Киеве на станции метро "Гидропарк" человек упал под поезд

Мужчина был обнаружен на железнодорожных путях, он не пострадал.

В Киеве на станции метро "Гидропарк" человек упал на пути.

Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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По словам очевидцев происшествия, мужчина упал под колеса поезда. Эту информацию озвучил машинист поезда. Мужчину достали на поверхность. Задержка поездов составила около 5 минут.

«Мужчина был обнаружен на железнодорожных путях, он не пострадал, его передали сотрудникам полиции. Сейчас обстоятельства выясняются», - отметила Макогон.

По ее словам, «красная ветка» метро работает к обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 19 января на станции метро Лукьяновская умер мужчина.