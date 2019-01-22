В Сумах за смерть младенца в лифте компании «Горсумылифт» аннулировали разрешение на работу

В течение 10 дней компания должна вернуть разрешение на работу, а также прекратить предоставление услуг по техническому обслуживанию лифтов другим субъектам хозяйствования.

В Сумах из-за смерти младенца в лифте многоэтажного жилого дома управлением Гоструда в области аннулировано разрешение компании «Горсумылифт» на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Гоструда в Сумской области.

Согласно сообщению, в связи со смертельным несчастным случаем специалистами управления Гоструда в области проведены внеплановые проверки предприятий, ответственных за эксплуатацию и техническое обслуживание лифта - компании «Горсумылифт» и КП «Сумытеплоэнергоцентраль».

Отмечается, что среди результатов этих проверок - нарушения требований законодательства по вопросам охраны труда, в частности, повторно установленные (впервые выявлены в ходе предыдущих плановых проверок предприятий в 2016 году), и те, что несут угрозу жизни и здоровью людей.

Читайте такжеЛифт-«убийца»: что и как привело к гибели младенца в Сумах

«Из-за установленных в ходе проверок более полусотни нарушений по охране труда ООО «Горсумылифт» сегодня направлено письмо-уведомление об аннулировании разрешения. Таким образом, предприятию запрещается монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования повышенной опасности, а именно: лифтов (пассажирских, грузопассажирских, больничных, грузовых и малых лифтов грузоподъемностью до 5000 кг со скоростью до 2 м/с); работы верхолазные, выполняемые на высоте 5 метров и более над поверхностью грунта, с перекрытия или рабочего настила, сварочные работы», - отмечает пресс-служба ведомства.

При этом отмечается, что в своей деятельности предприятие допустило нарушения, начиная с проведения обучения работников по вопросам охраны труда, а именно - эти работники несут ответственность за создание безопасных условий при эксплуатации лифтов.

В настоящее время в течение 10 дней компания «Горсумылифт» должна вернуть разрешение управлению Гоструда в области, а также прекратить предоставление услуг по техническому обслуживанию лифтов другим субъектам хозяйствования.

Также по результатам контрольных мероприятий направлено в суд исковое заявление о применении мер реагирования в коммунальное предприятие Сумского горсовета «Сумытеплоэнергоцентраль», а именно - запрет эксплуатации лифта-«убийцы».

Как сообщал УНИАН, 2 января в Сумах в результате падения лифта в многоэтажке погиб двухмесячный ребенок, который находился в коляске.

По факту гибели ребенка сведения в ЕРДР были внесены по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования были задержаны директор и сотрудник компании «Горсумылифт». Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.