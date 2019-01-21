На Волыни на взятке задержали руководителя одного из вузов

На Волыни на взятке в 12 тыс. грн сегодня задержали руководителя одного из высших учебных заведений области.

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Как сообщили УНИАН в управлении защиты экономики в Волынской области, руководителя вуза задержали во время получения им неправомерной выгоды.

«Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления. Неправомерную выгоду он требовал за беспрепятственное установление и функционирования кофейных автоматов в помещении учебного заведения.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю института. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как отмечают местные СМИ, на взятки разоблачили директора Нововолынского учебно-научного института экономики и менеджмента Тернопольского национального университета, депутата Нововолынского горсовета.