"Полкопад" от Укрзализныци: в поезде Херсон-Львов под пассажиром снова сломалась полка (фото)

В поезде "Херсон - Львов" во второй раз за две недели оборвалась верхняя полка.

В пассажирском поезде сообщением "Херсон - Львов" под пассажиром, который пытался занять свое верхнее место, сломалась полка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзализныци", депутат Городского совета Фастова Виктор Гарвона.

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"У меня сломалась полка. Поезд №110 Херсон - Львов, вагон 14", - написал он.

По словам Гарвоны, на нижней полке ехала глухонемая пассажирка, которая сильно перепугалась, но, к счастью, травм никто не получил.

"Вытаращенные глаза, шок. Она была глухонемой еще до того, как полка провалилась", - добавил депутат.

Также Гарвона отметил, что в присутствии начальника поезда и электромеханика был составлен акт и объяснения об инциденте.

"Пытался влезть на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", - указал он в документе.

Как выяснил электромеханик поезда, сломался цепочка крепление полки, в частности, "обнаружен свежий облом резьбы".

Как стало известно, 8 января в этом же поезде, но уже в 10 вагоне, также произошел обрыв креплений верхней полки.

"Полностью оторвался трос, который держал полку. Дополнительных фиксаторов в полке нет. Слава Богу муж в этот момент сидел и успел быстро среагировать", - написала пассажирка поезда Светлана Нездатная на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2018 года в поезде «Киев-Рахов» женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажиркой.

Тогда заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан ответил, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира».