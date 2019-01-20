В Виннице горело общежитие транспортного колледжа, есть пострадавшие

При возникновении пожара незначительные ожоги руки получил 22-летний студент, у нескольких людей подозревали отравление продуктами горения.

Спасатели ликвидировали пожар в общежитии Винницкого транспортного колледжа на улице Героев Крут. Несколько его жителей пострадали.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, информация о пожаре в одной из комнат общежития поступила в службу спасения в 00:36. На место выехали спасатели.

Сообщается, что персонал объекта до прибытия спасателей осуществил эвакуацию лестницей 30 жителей. Бойцы ГСЧС на месте вызова выяснили, что огнем охвачена одна из комнат на 4 этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Двумя звеньями газодымозащитной службы пожар локализовали и ликвидировали в 01:05 ночи. К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 8 единиц техники и 28 спасателей.

«При возникновении пожара незначительные ожоги руки получил 22-летний студент. Еще двое жителей комнаты, доставлены в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, от госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

Причину пожара в общежитии выясняют специалисты.

Как сообщал УНИАН, 9 января на Львовщине во время пожара в доме погиб младенец, еще один ребенок был госпитализирован.