В Киеве мужчина украл товар из гипермаркета и ранил ножом полицейского

Во время задержания преступник достал нож и нанес ранение полицейскому в ногу, после чего разрезал себе руку.

В Оболонском районе Киева по адресу проспект Степана Бандеры, 11а мужчина украл товар из магазина «Эпицентр», после чего ранил ножом полицейского.

Об этом сообщает «Информатор»

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Отмечается, что инцидент случился 30 декабря в 19:44. По словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина. Прибывший на вызов охраны наряд полиции догнал вора, который начал угрожать им пистолетом. Полицейские выбили из рук мужчины оружие, но в момент задержания преступник достал нож и нанес ранение полицейскому в ногу, после чего разрезал себе руку. Обоих участников инцидента пришлось госпитализировать.

По данным правоохранителей, задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место работала следственно-оперативная группа.