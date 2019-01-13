Ночной кошмар: в полиции рассказали, почему житель Харьковщины выбросил из окна собственного сына

Медики оценивают состояние пятилетнего ребенка как удовлетворительное.

Заместитель главі Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин раскрыл обстоятельства покушения на убийство малолетнего ребенка в Харьковской области. По его словам, отец бросил своего пятилетнего сына в окно из-за «кошмарного сна».

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«Как говорят соседи и окружающие - нормальная семья. Но сегодня, 13 января, после двух часов ночи, в селе в Харьковской области местный житель, сорокалетний мужчина, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выбросил своего пятилетнего сына», - отметил Аброськин.

Ребенок выжил и попал в реанимацию.

«Что касается отца, то он плачет. С его слов: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, выбросил ребенка в окно», - продолжил он.

Как отметил чиновник, из рассказа отца следует, что в тот вечер он умеренно употреблял алкоголь.

«Это не первый случай, когда родители в состоянии алкогольного опьянения, ложась спать в одну кровать с маленькими детьми, невольно калечат и убивают их», - подытожил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в городе Чугуев Харьковской области 40-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа многоэтажки собственного сына. Медики оценивают состояние пятилетнего ребенка как удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.