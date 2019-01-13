Под Харьковом мужчина выбросил своего пятилетнего сына из окна четверного этажа

Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учетах в полиции не состоит.

В городе Чугуев Харьковской области 40-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа многоэтажки собственного сына. Медики оценивают состояние пятилетнего ребенка как удовлетворительное.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило правоохранителям 13 января около 02:00.

Полицейские задержали за совершение преступления местного жителя, установлено, что накануне он употреблял алкоголь. Мужчина своей вины не отрицает.

Отмечается, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учетах в полиции не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

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