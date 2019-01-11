В Москве со стрельбой похитили фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова - СМИ

В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал фигурант дела об убийстве Вороненкова, был проведен обыск

СМИ сообщают, что в Москве со стрельбой похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, которого считают фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, ресторан "Базилик", где и произошел инцидент, служил Василенко как офис.

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"Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Также Росбалт сообщает, что в ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск. В помещении якобы было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

Справка УНИАН. Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтролный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.