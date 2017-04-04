Убийство Вороненкова: СМИ узнали о назначенной встрече экс-депутата Госдумы РФ перед покушением

Застреленный в центре Киева бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков перед гибелью договорился о встрече со своим московским водителем, гражданином России Владиславом Тихонькиным.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что о встрече с водителем Вороненков договорился перед рандеву с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым в гостинице "Премьер-палас". Погибший хотел обговорить с Тихонькиным детали перегона машины из Москвы в Киев, который водитель осуществил с 22 на 23 марта.

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По оперативным данным украинских спецслужб, водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове.

"Не исключено, что могла быть осуществлена вербовка Тихонькина либо его передвижение и переговоры были поставлены под контроль средствами технической разведки. Сам Вороненков купил своему водителю билеты в Москву на 23.03.17, но перед его отлетом решил встретиться лично", – сказано в материале.

По информации издания о встрече с водителем знал только сам Вороненков. Сразу после убийства Вороненкова Владислав Тихонькин никак себя не обнаружил, не проявил, и не дал никаких показаний правоохранительным органам Украины. Водитель вылетел из Украины согласно своим билетам в районе 14:00 23 марта. О том, что Вороненков шел на встречу с Тихонькиным, следствие узнало уже после того, как водитель покинул Украину.

Отмечается, что российские спецслужбы не смогли вычислить место жительства Вороненкова, однако убийцам удалось выйти на него через водителя.

"Вороненков сообщил Тихонькину место и время встречи за пару часов до покушения. Другой точной информации у российской агентуры не было. Встреча с Пономаревым происходила позже, чем с Тихонькиным, но убийца ждал на улице, он был в готовности действовать. Значит, утечка информации была не от Пономарева или его средств связи, а именно от Тихонькина. Убийство планировалось в спешке, поэтому не закладывали мины, не готовились снайперы - надо был опознать Вороненкова на улице в толпе. Для этого был только один крайне рискованный вид покушения - убийство с ближней дистанции. Потому убийца для надежности окликнул жертву - хотел еще раз удостовериться", – сказано в статье.