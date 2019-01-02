На перевале в Карпатах туристический автобус слетел в кювет (фото)
20:28, 02 января 2019Происшествия
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Пострадавших, к счастью, нет.
В горах Львовской области произошло ДТП / фото facebook/igor.zinkevych
В горах Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса.
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Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
“Люди отмечают, что водитель превысил скорость на перевале, зная что автобус на лысой резине. Результат вся туристическая группа в кювете, без жертв", - написал Зинкевич.
Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Обухов на Киевщине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ЗАЗ и машрутного автобуса.
1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.
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