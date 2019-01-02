На Киевщине в ДТП с маршруткой погибли три человека, еще четверо пострадали (фото, видео)

Четверо пострадавших из маршрутки доставлены в больницу.

В городе Обухов на Киевщине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ЗАЗ и машрутного автобуса.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверых доставили в больницу.

"В городе Обухов автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой сообщением "Обухов-Матяшовка". Трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверых пострадавших из маршрутного автобуса с телесными повреждениями доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что по факту гибели трех человек будет открыто уголовное производство.

Видео Полиция Киевщины

Как сообщал УНИАН, 1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковушек погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.