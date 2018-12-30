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В Харькове из-за взрыва гранаты погиб мужчина

15:16, 30 декабря 2018
Происшествия
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С места происшествия изъят запал ручной гранаты РГД-5 / фото пресс-служба полиции области

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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«На улице Зеленодольской было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельными ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в полицию сегодня, 30 декабря, около 08:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

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Теги: #граната#Харьков