В Днепропетровской области ограбили и убили депутата-фермера

Полиция принимает необходимые меры для установления обстоятельств преступления и задержания подозреваемых.

В Днепропетровской области в селе Саксаганское Криничанского района неизвестные ограбили и убили 58-летнего фермера - депутата местного совета.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, преступление было совершено вечером 21 декабря.

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Согласно сообщению, трое неизвестных в балаклавах, вооруженные ножом и пистолетом, ворвались в дом фермера.

Нападавшие связали хозяина, его жену и дочь и похитили из дома значительную сумму денег.

Во время вымогательства денег один из грабителей ударил хозяина ножом. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления и задержания подозреваемых.