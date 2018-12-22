В Киеве охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе (видео)

Магазин, в котором произошел инцидент, находится в студенческом городке КПИ.

В столичном магазине «Фора» охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе.

Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что магазин, в котором произошел инцидент, находится в студенческом городке КПИ недалеко от остановки трамвая «Полевая».

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«Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду, работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать», - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, после избиения непосредственно в помещении магазина охранники вывели парней на улицу и продолжили избивать их там.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря в Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля (в 50 метрах от магазина «Фора», в котором возник конфликт) произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека.