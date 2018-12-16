Смертельное ДТП на Львовщине: полиция задержала водителя автобуса

Полиция выяснила, что 43-летний водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Volvo.

Полиция выяснила причины ДТП с рейсовым автобусом на Львовщине, в результате которого погибли четверо людей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, 43-летний водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Volvo.

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"Водитель "Неоплана" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас по делу назначены экспертизы, ведется досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 декабря на автодороге Львов-Краковец столкнулись пассажирский автобус международного рейса Днепр – Згожелец (Польша) и автомобиль Volvo. В результате аварии водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте. Еще двух пассажиров Volvo госпитализировали.