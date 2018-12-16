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На Львовщине в результате столкновения международного автобуса и легковушки погибли четыре человека (фото)

08:44, 16 декабря 2018
Происшествия
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На Львовщине международный автобус попал в смертельное ДТП / фото lv.npu.gov.ua

Сегодня в 3.10 на автодороге Львов-Краковец по улице Яворовской в поселке Ивано-Франково Львовской области пассажирский автобус международного рейса Днепр – Згожелец (Польша) столкнулся с автомобилем Volvo.

В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте / lv.npu.gov.ua

"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двоих пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров автобуса, предварительно, никто не потраждав / фото lv.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ДТП#Львовщина#автобус