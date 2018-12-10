В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр (фото)

Хулиганы повредили табличку с названием центра возле входа в здание.

Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание.

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Последствия хулиганской выходки сфотографировал и выложил в Facebook эмигрант Владимир Шпинев.

Украинский культурно-информационный центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо.

"Желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком "sssuuqqqaaa!" Лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом", - прокомментировал выходку вандалов народный депутат Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.