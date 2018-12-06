В Черновицкой области охранник Днестровской ГЭС застрелился на работе
В Черновицкой области правоохранители расследуют смерть охранника Днестровской гидроэлектростанции, который с помощью табельного огнестрельного оружия «Форт-17» совершил суицид.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел вечером 5 декабря в городе Новоднестровск.
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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что житель села Васильевка Сокирянского района, 1959 года рождения, работавший охранником Днестровской ГЭС, находясь в суточном карауле, выстрелил из пистолета себе в голову.
С места происшествия изъяты пистолет, пуля и гильза. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз. Проводится досудебное расследование.
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