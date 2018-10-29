Во Львове мужчина застрелился из ружья на глазах у жены

Тело 36-летнего львовянина было обнаружено в автомобиле Ford, припаркованном у дома, в котором погибший проживал с семьей.

Во Львове сегодня, 29 октября, 36-летний мужчина застрелился в салоне собственного автомобиля, припаркованного возле дома, в котором он проживал с семьей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 29 октября около 6 часов утра поступило сообщение о том, что на ул. Хвылевого во Львове в автомобиле Ford Focus обнаружен мужчина без признаков жизни.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно полицейские установили, что 36-летний львовянин совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь из собственного охотничьего ружья», - сообщили в полиции.

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Как уточнили в ведомстве, мужчина имел все разрешительные документы на охотничье оружие, а свел счеты с жизнью в салоне собственной иномарки, припаркованной возле дома, в котором он проживал с семьей. Информация о происшествии поступила в полицию от жены погибшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации УНИАН из собственных источников, свидетелем суицида стала жена, которая и вызвала полицию. По ее словам, муж в последнее время жаловался на проблемы на работе.