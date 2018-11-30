Переданный властями Одессы под размещение военнослужащих лагерь «Виктория» остается под арестом - прокуратура

Переданный властями Одессы под размещение военнослужащих детский муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», остается под арестом.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ведомстве сообщили, что имущество комплекса арестовано судом в рамках уголовного производства, а решение об отмене или оставление в действии ареста является компетенцией суда.

«То или иное решение суд может принять по результатам внесения на рассмотрение соответствующего ходатайства. В настоящее время арест на право распоряжения и пользование имуществом, а именно зданиями лагеря «Виктория», в рамках уголовного производства не снят», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в мэрии, обращение о размещении военных поступило в горсовет от военных. Арест на имущество «Виктории» наложен в сентябре 2017 года, в феврале 2018 г. Одесский окружной административный суд принял постановление о прекращении функционирования комплекса.

По словам адвоката семей погибших детей Оксаны Муравской, снятие ареста с имущества может свидетельствовать о желании городских чиновников «уйти от ответственности и уничтожить следы». Юрист также подчеркнула, что использование комплекса невозможно, пока не будет завершено расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В конце октября этому же директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Виктории».

29 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о передаче «Виктории» под размещение военнослужащих.