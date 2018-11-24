В Черкассах водитель маршрутки ударил 15-летнего парня-инвалида из-за удостоверения (видео)

Мальчик пытался проехать в маршрутке по удостоверению.

Сегодня, 24 ноября, в маршрутном автобусе № 25 в Черкассах произошел инцидент, во время которого водитель автобуса избил 15-летнего Богдана Волыка, который пытался проехать по удостоверению.

Об этом на своей странице в Facebook написал член Общественного совета КП «Черкассыэлектротранс» Валерий Мироненко.

"Водитель маршрутного автобуса частного перевозчика ЧАРЗ АВТО который следовал по маршруту 25 с кулаками набросился на пассажира. Парень зашел в маршрутку номер СА 2193 АА предъявил удостоверение кондуктору, но ей оно чем-то не понравилось .... парень сел спереди и тут вмешался водитель маршрутки и сказал что везти его не будет и маршрутка не поедет дальше, на что Богдан ответил что выходить тоже не будет ... После чего водитель вышел из автобуса зашел в салон и ударил 15 летнего парня в грудь, хорошо что другие люди вмешались и стали на защиту парня ..... чтобы не задерживать движение Богдан вышел из автобуса чтобы сфотографировать и подождав, сел в следующий автобус, - возмутился он в своем посте. - Вот так себя ведут и водители и кондукторы .... Такое впечатление, что после подорожания проезда до 5 грн, водители и кондукторы маршрутных средств начали вести себя еще более неадекватно и начинают бросаться на людей и детей .... А именно обидно то, как всегда никто не будет наказан за это ..... Называется что хотят то и делают, и не имеет на них управы", - сказано в сообщении.

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Как отметил в комментарии "Обо всем" заместитель городского головы Юрий Ботнарь, перевозчик ЧАРЗ-Авто уже неоднократно нарушал действующие условия договора, поэтому будет инициирован вопрос о его расторжении.

"Будем требовать в Управление транспорта ЧМР расторгнуть договоры (в том числе из-за нарушения действующих на 11, 12, 29 и 36 маршрутах во время «недели шантажа»). Кроме того свободовцы в исполкоме требовать установить тариф на проезд в пределах 3-4 гривен. Регуляторная процедура на такие тарифы пройдена. Улучшение качества было основным требованием к перевозчикам. Очевидно, что они нарушили свои обязательства - как договорные, так и моральные", - отметил он.

Напомним, Богдан Волык зимой 2017 спас двух девочек, которые провалились под лед. Он был награжден знаком отличия Президента Украины «За спасенную жизнь». Сам подросток имеет инвалидность по зрению 1 группы.