На Лычаковском кладбище во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались поджечь файеры

Охрана кладбища заметила на территории кладбища трех парней с сумкой, в которой провокаторы принесли большие файеры.

В четверг, 22 ноября, около 11:00 на Лычаковском кладбище задержали трех польских студентов, которые пытались поджечь файеры на одном из полей кладбища.

Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, передает "Захид.нет".

«Провокаторов задержали неподалеку польских военных захоронений. Директор Лычаковского кладбища сообщил, что после задержания охраной кладбища — сразу были вызваны работники полиции и СБУ. Провокаторов передадут правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством», — сообщил Андрей Москаленко.

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Он уточнил, что охрана кладбища заметила на территории кладбища трех парней с сумкой, в которой провокаторы принесли большие файеры. Студентов задержали в то время, когда они пытались поджечь их.

Работник отдела коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области Юрий Голуб сообщил, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Больше информации сообщат позже.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии (0:1) в Гданьске польские фанаты вывесили баннер «Львов – колыбель польского футбола».