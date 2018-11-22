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Задержанных возле Дома Профсоюзов активистов отпустили (фото)

00:53, 22 ноября 2018
Происшествия
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Участников акции протеста отпустили / фото Serj Mazur, Facebook

Об этом сообщил координатор националистической организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

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«Все свободны! Спасибо всем за поддержку», – написал он.

Ранее в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать людей. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".

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Теги: #протесты#майдан