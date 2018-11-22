Задержанных возле Дома Профсоюзов активистов отпустили (фото)
00:53, 22 ноября 2018Происшествия
35 0
Координатор С14 сообщил об освобождении активистов.
Участников акции протеста отпустили / фото Serj Mazur, Facebook
Активистов, задержанных во время акции протеста против появления фаст-фуда в Доме Профсоюзов в Киеве, отпустили.
Об этом сообщил координатор националистической организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Полтаве "евробляхеры" избили водителя (видео)
«Все свободны! Спасибо всем за поддержку», – написал он.
Ранее в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.
После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать людей. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пятая годовщина Евромайдана