Задержанных возле Дома Профсоюзов активистов отпустили (фото)

Координатор С14 сообщил об освобождении активистов.

Активистов, задержанных во время акции протеста против появления фаст-фуда в Доме Профсоюзов в Киеве, отпустили.

Об этом сообщил координатор националистической организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

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«Все свободны! Спасибо всем за поддержку», – написал он.

Ранее в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать людей. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".