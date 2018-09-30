На полигоне под Херсоном подорвался военный

Пострадавшего госпитализировали, на месте работали правоохранители и взрывотехники.

В Херсонской области на полигоне в результате взрыва пострадал военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонской области Ирина Атаманенко, сообщает "112 Украина".

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По ее словам, пострадавший находится в больнице. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Полиция открыла уголовное производство по ст. 128 УК Украины. Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Все будет установлено во время досудебного расследования", - сообщила представитель полиции.

В то же время, местное издание "Новый день" сообщает, что 37-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев.

"Сослуживцы раненого рассказали медикам невнятную историю – якобы тот решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока нельзя", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября в 72-й бригаде, которая выполняет боевые задачи на востоке Украины, взорвался миномет "Молот". Пострадали двое военных.