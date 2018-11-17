В результате лобового столкновения автомобилей на Полтавщине погиб человек, еще восемь получили травмы (фото)
15:48, 17 ноября 2018Происшествия
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Среди пострадавших - двое несовершеннолетних.
На Полтавщине в лобовом ДТП погиб человек / фото pl.npu.gov.ua
В Полтавской области на дороге Киев-Харьков произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ десятой модели и Hyundai.
В результате аварии погиб пассажир ВАЗ, еще восемь человек получили травмы, сообщили в полиции.
фото pl.npu.gov.ua
"Предварительно, в результате аварии пострадало 8 человек. К сожалению, пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался. Среди травмированных есть двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
фото pl.npu.gov.ua
Сейчас на месте ДТП работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
фото pl.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 16 ноября на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика.
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