На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика - движение в сторону Житомира затруднено (фото, видео)

На автодороге Киев — Чоп из-за ДТП было затруднено движение в сторону Житомира.

В пятницу, 16 ноября, утром на 75 километре автодороги Киев — Чоп произошла авария с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области. По предварительной информации, водитель DAF не придерживался дистанции и столкнулся с ЗИЛом.

Затем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира было затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет.

Видео аварии на своей странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный":

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине у водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, обнаружили 0,5 кг амфетамина.