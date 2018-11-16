цей матеріал доступний українською

На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика - движение в сторону Житомира затруднено (фото, видео)

13:09, 16 ноября 2018
Происшествия
96 0
На трассе столкнулись два грузовика / фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области. По предварительной информации, водитель DAF не придерживался дистанции и столкнулся с ЗИЛом.

фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Затем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира было затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет.

Видео аварии на своей странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный":

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине у водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, обнаружили 0,5 кг амфетамина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП