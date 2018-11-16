На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика - движение в сторону Житомира затруднено (фото, видео)
13:09, 16 ноября 2018Происшествия
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На автодороге Киев — Чоп из-за ДТП было затруднено движение в сторону Житомира.
На трассе столкнулись два грузовика / фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice
В пятницу, 16 ноября, утром на 75 километре автодороги Киев — Чоп произошла авария с участием двух грузовых автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области. По предварительной информации, водитель DAF не придерживался дистанции и столкнулся с ЗИЛом.
фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice
Затем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира было затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет.
Видео аварии на своей странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный":
Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине у водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, обнаружили 0,5 кг амфетамина.
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