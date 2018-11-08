Требуют полмиллиона гривень: в Житомире из-за "заминирования" эвакуировали все вокзалы

По состоянию на 13.40 взрывчатых и опасных предметов на вокзалах не обнаружено.

В Житомире из-за сообщения о заминировании прошла эвакуация людей со всех вокзалов города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Анонимное сообщение о заминировании поступило в полицию сегодня около 11.40.

«В сообщении говорилось, что в случае неперечисления средств будет проведен взрыв на вокзале», - рассказали в полиции.

Сейчас на железнодорожном вокзале и автовокзалах областного центра работают следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции области и Житомирского отдела полиции, взрывотехники, патрульные полицейские, другие специальные службы.

Правоохранители провели эвакуацию людей из мест потенциальной опасности, обследовали территорию и ограничили доступ в помещения.

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По состоянию на 13.40 во время обследования центрального автовокзала, железнодорожного вокзала и автостанции №2 взрывчатых и опасных предметов не обнаружено.

Как сообщает местное издание Житомир.info, информацию о заминировании на сессии озвучил мэр города Сергей Сухомлин.

«У нас есть информация, что железнодорожный вокзал заминирован, требуют 500 тыс. неизвестно кто», - сказал Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вечером из-за сообщения о заминировании с центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали около 2 тыс. пассажиров и 200 человек персонала, а также перекрыли подземные переходы. По словам пресс-секретаря столичной полиции, взрывотехники проводили проверку на заминирование двух столичных вокзалов – железнодорожного и автовокзала.