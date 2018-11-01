На железнодорожном вокзале в Киеве не нашли взрывчатку

Проверка автовокзала взрывотехниками еще продолжается.

Взрывоопасных предметов на железнодорожном вокзале в Киеве не обнаружено.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

«Проверку центрального железнодорожного вокзала уже завершили, а автовокзал еще проверяют. На железнодорожном вокзале ничего не обнаружили», - сказала Блищик.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером из-за сообщения о заминировании с центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали около 2 тыс. пассажиров и 200 человек персонала, а также перекрыли подземные переходы.

По словам пресс-секретаря столичной полиции, взрывотехники проводят проверку на заминирование двух столичных вокзалов - железнодорожного и автовокзала.