В Николаеве 19-летний пассажир Infiniti ударом ноги сломал патрульному челюсть (видео)

Пьяного водителя автомобиля и его 19-летнего пасынка задержали, участников конфликта увезли в отдел полиции.

В Николаеве патрульный получил перелом челюсти при задержании нетрезвого и агрессивного водителя Infiniti. В момент задержания пасынок пьяного автомобилиста бросился на полицейского и ударил его ногой по лицу.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель легковушки устроил «гонки» с патрульными, влетел в забор и перевернулся (фото, видео)

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ», ссылаясь на Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка. Патрульные обратили внимание на автомобиль Infiniti. В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме и на него начали составлять протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях («Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции»), как это предусмотрено процедурой.

Водитель начал вести себя агрессивно – толкать полицейского и поливать его нецензурной бранью. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию.

Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, на него бросился 19-летний пасынок задержанного, который с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.

Водителя и 19-летнего юношу задержали, всех участников конфликта увезли в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Мужчине, который ударил патрульного, уже сообщили о подозрении. Готовится ходатайство об избрании ему в суде меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП возле российского посольства.