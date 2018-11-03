В Киеве пьяный водитель устроил ДТП возле российского посольства: авто перевернулось на крышу

По словам свидетелей, BMW летел по встречке, а потом резко начал перестраиваться на свою полосу, при этом задев Chevrolet.

Вблизи российского посольства в Киеве пьяный водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

"В Соломенском районе столицы BMW врезался в Chevrolet, после чего перевернулся. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте, напротив посольства России. По словам свидетелей, BMW летел по встречке, а потом резко начал перестраиваться на свою полосу, при этом задев Chevrolet", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения, красный BMW полетел кувырком и перевернулся. В аварии никто не пострадал. Полицейские проверили водителя BMW и выяснили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир BMW после аварии скрылся в неизвестном направлении, а водителя из машины вытащил свидетель.

Ранее в Ривном пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП погибла девушка-подросток, еще один человек в тяжелом состоянии оказался в больнице.