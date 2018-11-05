Появились подробности жестокого убийства 15-летней девушки под Харьковом (видео)

На Харьковщине ищут убийцу и насильника ребенка.

Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы 15-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе возле тропинки на железнодорожную станцию в поселке Покотиловка возле Харькова.

Местные жители напуганы, ведь по той же дороге до электрички ходят много людей, а убийца до сих пор на свободе, говорится в сюжете ТСН.

Ее было всего 15. В прошлую пятницу девочка утром шла на электричку, чтобы ехать на занятия. Она училась в колледже архитектуры и дизайна. Но в вагон так и не села.

Читайте такжеВ Николаеве неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу

"Электричка была в 7:48. Так получилось, что она не дошла до подъема из Бабаев", - рассказал друг Алисы Дмитрий. В тот же день вечером мама Алисы обратилась в полицию. Мертвую девочку правоохранители нашли уже на утро неподалеку от тропы, которая вела к железнодорожной станции.

"По выводам экспертов, девочка была задушена и изнасилована. Сейчас проводится расследование по трем статьям: умышленное убийство, изнасилование и разбой", - сообщила пресс-офицер Харьковского районного отдела полиции Виктория Зиновьева.

Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы – такого мужчину примерно 40 лет вроде бы видели вблизи места преступления. Личность его не установили, поэтому правоохранители просят откликнуться всех, кому знакомо это лицо. Жители Бабаев и Покотиловки уверяют, что такого человека не знают.

Убийца отобрал у своей жертвы сумку с вещами – они также могут помочь выйти на след преступника. Если его поймают, мужчина проведет за решеткой не менее 15 лет.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине полиция разыскивает подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки.