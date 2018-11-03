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В Ривном пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП (фото, видео)

11:59, 03 ноября 2018
Происшествия
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В Ровно пьяный водитель сбил двух пешеходов / фото rv.npu.gov.ua

В Ривном в результате наезда пьяного водителя Mercedes смертельно травмирована несовершеннолетняя девушка-пешеход, еще один человек в тяжелом состоянии оказался в больнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 ноября.

фото rv.npu.gov.ua

39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на двух пешеходов.

В результате ДТП 16-летняя жительница от полученных травм погибла на месте происшествия. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, его личность устанавливается.

фото rv.npu.gov.ua

Согласно данным медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 2,75 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

фото rv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в центре Киева полицейский автомобиль сбил мужчину.

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Теги: #смерть#ДТП#Ривне