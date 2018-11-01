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В Киеве возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм (видео)

18:50, 01 ноября 2018
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм, которое является памятником архитектуры местного значения.

Последние несколько месяцев в здании проводились реставрационные работы. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.

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Теги: #Киев#пожар#мыстецкий арсенал