В Киеве возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм (видео)

Последние несколько месяцев в здании проводились реставрационные работы.

В Киеве возле Мыстецкого Арсенала загорелось здание бывших военных казарм. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеНа Ривненщине сгорел дизельный тепловоз (фото, видео) Возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм, которое является памятником архитектуры местного значения. Последние несколько месяцев в здании проводились реставрационные работы. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.

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