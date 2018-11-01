В Киеве возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм (видео)
18:50, 01 ноября 2018Происшествия
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Последние несколько месяцев в здании проводились реставрационные работы.
В Киеве возле Мыстецкого Арсенала загорелось здание бывших военных казарм.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм, которое является памятником архитектуры местного значения.
Последние несколько месяцев в здании проводились реставрационные работы. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.
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