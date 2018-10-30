В Кривом Роге журналист совершил смертельное ДТП и пытается скрыть преступление - депутат

По словам депутата, журналист пытается подкупить родственников погибшего, "чтобы все было тихо".

В Кривом Роге журналист "Первого городского" канала сбил насмерть человека.

Об этом сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник. Он рассказал, что к нему обратились как к депутату с просьбой проконтролировать данную ситуацию.

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Он отметил, что ни местные СМИ, ни пресс-службы правоохранительных органов это ДТП никак не освещали. После собственной проверки Колесник узнал, что авария произошла на Заречном.

"Советую правоохранителям не играть и не прикрывать преступление, не становитесь сообщниками, если событие имело место", - написал депутат.

Впоследствии в полиции факт ДТП подтвердили и рассказали некоторые подробности, написал Колесник.

"Ермолинский совершил смертельное ДТП на автомобиле Skoda Octavia, потерпевший скончался в больнице. Есть вопросы по соответствию номерных знаков и регистрации машины. Пишут мне что в ЕРДР все внесли уже. Если это действительно так, то спасибо неравнодушным с совестью. Информацию проверяю. Но почему местные ВВС молчат?", - говорится в сообщении.

Позже Колесник выяснил, что скрыть преступление журналисту помогает депутат БПП. По его словам, Ермолинский пытается подкупить родственников погибшего, "чтобы все было тихо".

"Всю полученную информацию я отправляю сразу на Киев, потому что там очень заинтересовались тем, что происходит в Кривом Роге, потому что процессы уже не управляемые. Продолжение следует", - отметил Колесник.

Отметим, в пресс-службах правоохранителей сообщение о ДТП до сих пор не появилось.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера.