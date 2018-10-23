В Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера (видео)

Родственники погибшего уверены, что непоправимое случилось, потому что водитель легковушки превысил скорость.

В Одесской области пенсионера на перекрестке сбила легковушка. Произошло это еще 17 октября, однако подробности появились только сейчас.

Жуткие кадры с камеры наблюдения опубликовала в соцсети депутат Авангардовского поселкового совета Инна Перун, говорится в сюжете ТСН.

На видео – последние секунды жизни 69-летнего мужчины. "Девятка", пытаясь избежать столкновения с микроавтобусом, выехала на встречную полосу и сбила пешехода, который как раз вышел на дорогу. "Вызвали скорую, думали, может, еще жив. Потрогали, а он уже мертв. Приехала скорая, посмотрели – говорят, все. Мертв", - рассказал свидетель ДТП Леонид Бродарский.

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Родственники погибшего уверены, что непоправимое случилось, потому что водитель легковушки превысил скорость. "Как я понимаю, на скорости 100 км/ч он не справился с управлением и машина пошла прямо на моего отца. Они готовы, чтобы мы написали, что мы претензий не имеем – конечно, мы делать этого не будем. Человек виновен, он убил человека", - говорит дочь погибшего Татьяна Зозулина.

Только потом родные узнали, кто был за рулем "девятки". Депутат тоже предполагает, что подробности наезда скрывали неспроста. "Я долго ждала, что появится в СМИ хотя бы какое-то сообщение о том, что произошло. Сразу же посмотрела камеры – у меня был шок от того, как нарушаются правила дорожного движения. Мне известно, что водитель – сотрудник патрульной полиции города Одесса. Может, его уже уволили задним числом, как это обычно делается – не знаю", - говорит депутат Авангардовского поселкового совета Инна Перун.

В полиции не отрицают, что за рулем легковушки был их сотрудник, но подчеркивают, что авария произошла не в его рабочее время, а экспертиза показала, что водитель был трезв. Отмечают также и на том, что погибший во время столкновения стоял не на пешеходном переходе, а на проезжей части. Было ли превышение скорости – еще будут выяснять. "Еще не опрошены все свидетели и не проведен ряд экспертиз, которые должны что-то доказать – доказать вину водителя или вину погибшего", - пояснила начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Местные говорят, что на этом месте произошло уже не первое смертельное ДТП. Перед перекрестком нет предупредительных знаков, поэтому водители обычно даже не притормаживают.