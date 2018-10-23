цей матеріал доступний українською

В Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера (видео)

21:56, 23 октября 2018
Происшествия
720 0
На видео – последние секунды жизни 69-летнего мужчины / скриншот

Жуткие кадры с камеры наблюдения опубликовала в соцсети депутат Авангардовского поселкового совета Инна Перун, говорится в сюжете ТСН.

На видео – последние секунды жизни 69-летнего мужчины. "Девятка", пытаясь избежать столкновения с микроавтобусом, выехала на встречную полосу и сбила пешехода, который как раз вышел на дорогу. "Вызвали скорую, думали, может, еще жив. Потрогали, а он уже мертв. Приехала скорая, посмотрели – говорят, все. Мертв", - рассказал свидетель ДТП Леонид Бродарский.

Читайте такжеМомент масштабного ДТП в Киеве попал на видео

Родственники погибшего уверены, что непоправимое случилось, потому что водитель легковушки превысил скорость. "Как я понимаю, на скорости 100 км/ч он не справился с управлением и машина пошла прямо на моего отца. Они готовы, чтобы мы написали, что мы претензий не имеем – конечно, мы делать этого не будем. Человек виновен, он убил человека", - говорит дочь погибшего Татьяна Зозулина.

Только потом родные узнали, кто был за рулем "девятки". Депутат тоже предполагает, что подробности наезда скрывали неспроста. "Я долго ждала, что появится в СМИ хотя бы какое-то сообщение о том, что произошло. Сразу же посмотрела камеры – у меня был шок от того, как нарушаются правила дорожного движения. Мне известно, что водитель – сотрудник патрульной полиции города Одесса. Может, его уже уволили задним числом, как это обычно делается – не знаю", - говорит депутат Авангардовского поселкового совета Инна Перун.

В полиции не отрицают, что за рулем легковушки был их сотрудник, но подчеркивают, что авария произошла не в его рабочее время, а экспертиза показала, что водитель был трезв. Отмечают также и на том, что погибший во время столкновения стоял не на пешеходном переходе, а на проезжей части. Было ли превышение скорости – еще будут выяснять. "Еще не опрошены все свидетели и не проведен ряд экспертиз, которые должны что-то доказать – доказать вину водителя или вину погибшего", - пояснила начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Местные говорят, что на этом месте произошло уже не первое смертельное ДТП. Перед перекрестком нет предупредительных знаков, поэтому водители обычно даже не притормаживают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Одесская область