В Киеве на Крещатике пьяный мужчина бил и кусал людей, двоих забрала "скорая" (видео)

Пьяный мужчина устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки.

Возле станции метро "Крещатик" произошла драка между нетрезвыми молодыми людьми. Неадекватный мужчина напал на своих товарищей и покусал их.

Потасовка произошла в пятницу, 26 октября, около 23:50, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, неадекватный мужчина по имени Виталий устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки, сообщает издание. В разгар потасовки он укусил подругу за палец, а своего товарища укусил за лицо. Друзья в долгу не остались и, в свою очередь, применили силу против Виталия, надавав ему пинков. Чтобы усмирить буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции.

В результате потасовки мужчину и женщину забрала машина «скорой» помощи. Виталия задержали правоохранители. На месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали происшествия установит следствие.

Видео "Информатор"

Как сообщал УНИАН, 11 октября на станции метро "Лесная", возле парка Киото произошла драка. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму.