В Киеве на Крещатике пьяный мужчина бил и кусал людей, двоих забрала "скорая" (видео)
Возле станции метро "Крещатик" произошла драка между нетрезвыми молодыми людьми. Неадекватный мужчина напал на своих товарищей и покусал их.
Потасовка произошла в пятницу, 26 октября, около 23:50, сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, неадекватный мужчина по имени Виталий устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки, сообщает издание. В разгар потасовки он укусил подругу за палец, а своего товарища укусил за лицо. Друзья в долгу не остались и, в свою очередь, применили силу против Виталия, надавав ему пинков. Чтобы усмирить буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции.
В результате потасовки мужчину и женщину забрала машина «скорой» помощи. Виталия задержали правоохранители. На месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали происшествия установит следствие.
Как сообщал УНИАН, 11 октября на станции метро "Лесная", возле парка Киото произошла драка. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму.