Взрывы на арсенале под Ичней: поврежденные дома восстанавливают за счет благотворителей

На сегодня уже восстановлено более 140 домов.

В Черниговской области восстановление поврежденных от взрывов на военных складах домов продолжается за средства местных бюджетов и благотворителей.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, на сегодняшний день уже восстановлено более 140 домов. В первую очередь ремонтируют крыши, постепенно восстанавливают окна. На этой неделе для проведения строительных работ ГСЧС Ривненской области дополнительно направила 20 человек. Также восстанавливаются дома, подведомственные Министерству обороны. В целом, во время пожара и взрывов на военных складах 258 домов повреждены, из них 16 не подлежат восстановлению, 4 - полностью уничтожены.

По словам и.о. председателя облгосадминистрации Юлии Свириденко, сейчас все работы ведутся за средства местного бюджета и благотворителей. «Документы на компенсацию в Минэкономразвития и Минрегион уже подали. Общая сумма - около 7 миллионов гривен. Прежде всего - это деньги для школы (поселок Дружба). Туда надо возвращать детей, сейчас большинство из них на отдыхе в санаториях», - сообщила она.

На открытый счет для пострадавших поступило более 140 тыс. грн.

Свириденко также уточнила, когда будут средства на компенсацию за разрушенное (или аварийное) жилье - пока имеют соответствующие акты обследования 9 таких зданий - неизвестно. Ведь документы должны проработать три министерства. Хотя, по ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что это будет очень быстро, как того позволяет процедура.

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Как отметила исполняющая обязанности председателя Ичнянской РГА Валентина Рябчун, семьи из разрушенных домов пристроены. Одна из них (мама и двое детей) находится в больнице Парафиевки, еще одна семья проживает в общежитии местного лицея, остальные - у родственников.

Всего по состоянию на 24 октября в пунктах эвакуации (двух медицинских учреждениях Ичне и Парафиевке, Крупичпольском территориальном центре социального обслуживания) находятся 52 взрослых и четверо детей.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн.

Сегодня, 24 октября, объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, возобновлении движения железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта.